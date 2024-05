Mozziconi di sigarette abbandonati, Brunetto (Lega): “Sanzionare i comportamenti nocivi per l’ambiente”

Genova. “Fermo restando che il fumo nuoce gravemente alla salute, in Italia risulta che vengano dispersi nell’ambiente 14 miliardi di mozziconi di sigaretta e il 64% delle sigarette fumate viene smaltito in modo improprio. Inoltre, il 40% della popolazione non è a conoscenza della normativa in vigore che sanziona fino a 300 euro l’abbandono al suolo dei mozziconi, i quali contengono ognuno 4mila sostanze chimiche nocive, tossiche e cancerogene. La Liguria non è esente da questo fenomeno e, in particolare, le nostre strade, spiagge e acque, dove i mozziconi di sigaretta rappresentano un’alta percentuale dei rifiuti complessivi presenti, davanti a bottiglie, sacchetti di plastica, lattine e altro”.

Lo ricorda il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto, autore di un ordine del giorno che e impegna la giunta a mettere in atto ogni iniziativa utile a sensibilizzare le aziende che si occupano della gestione del ciclo dei rifiuti, le amministrazioni locali e i consumatori sulle tematiche della raccolta dei mozziconi di sigaretta. Il documento è stato approvato all’unanimità.

Tra l’altro – prosegue Brunetto -, ricordo che ogni mozzicone può contaminare fino a 1000 litri d’acqua. Occorre quindi sensibilizzare la popolazione e sanzionare i comportamenti nocivi per l’ambiente”.

Nello specifico, secondo Brunetto, è necessario impegnarsi “sugli effetti nocivi per l’ambiente, sull’obbligo di non gettare per terra e abbandonare i prodotti da fumo sulle spiagge, nelle acque, nelle caditoie stradali e nel sistema fognario, sulle sanzioni in caso di violazione della normativa vigente, sulla possibilità di attivare per i rifiuti di prodotti da fumo determinate procedure di raccolta differenziata con specifiche filiere di recupero piuttosto che al conferimento in discarica”.