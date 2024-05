Mountain-Bike, tutto pronto per la “Marathon dell’Appennino”

Ci sarà davvero tutto il meglio della mountain bike italiana e non solo, domenica al via da Casella per la Marathon dell’Appennino. La classica principe del calendario ligure, alla sua edizione numero 27, ha quest’anno un richiamo irresistibile, dato dal fatto che nella sua prossima edizione la corsa sarà abbinata ai Campionati Europei di specialità. Per questo molti hanno scelto di essere al via sul suo percorso principale di 80 km per 2.500 metri, per fare le prove generali in vista della sfida del 2025.

Ha già dato la sua adesione la Sooudal Leecougan, che porterà a Casella l’ex iridato colombiano Leonardo Paez e Dario Cherchi. Ci sarà il russo della DMT Racing Aleksei Medvesev. Arriverà la Scott con Gioele De Cosmo vincitore domenica della Costa degli Etruschi Epic. Presenti infine la Ktm Alchemist con Mazzola, Samparisi e Mara Fumagalli e Riccardo Chiarini (Cannondale ISB). In alternativa al percorso principale ci sarà quello da Granfondo di 39 km per 1.200 metri. Per entrambi partenza alle 9:30 dalla Tensostruttura della Zona Feste nell’Area Verde di Via Aldo Moro. Primi a partire saranno gli assoluti maschili, alle 9:35 le donne, alle 9:40 gli amatori e alle 9:45 lo start della Granfondo. Alle 14:00 apertura del Pasta Party all’interno del quale si svolgeranno le premiazioni riservate ai primi 10 assoluti e 5 di categoria per il lungo, 3 e 5 rispettivamente per il medio.

Iscrizioni che hanno già superato quota 300, ma c’è ancora tempo per aderire al costo di 65 euro. Il ritiro di numeri e pacchi gara potrà essere effettuato già al sabato ai tavoli di segreteria dalle 17:00 alle 19:30, oppure domenica dalle 7:00 alle 8:00. Per informazioni: www.genoabike.com, info@genoabike.com.