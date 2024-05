Milan-Genoa, otto i club Acg che organizzano la trasferta

Genova. Sono otto i club affiliati all’Associazione club genoani che organizzano la trasferta per Milan-Genoa di domenica 5 maggio.

Lo rende noto la stessa Acg.

Amt, Campomorone, Croce d’Oro Sampierdarena, Figgi do Zena, Oregina, Pra’, Pria Clan, Serra Riccò.

Intanto è stata designata la squadra arbitrale per la sfida valida per la 35esima giornata di Serie A in programma domenica alle 18 a San Siro.

Arbitro: Prontera di Bologna, che non ha precedenti col Genoa. Assistenti: Vivenzi – Mondin. Quarto uomo: Ferrieri Caputi. Var: Serra. Avar: La Penna.