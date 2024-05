Liguria. Nelle prossime ore una goccia fredda si staccherà dal flusso zonale e punterà verso l’Italia, sulla nostra regione ci attende un martedì spiccatamente instabile con rovesci e temporali. Da mercoledì ritorneranno condizioni più stabili, anche se non mancherà qualche fenomeno pomeridiano sui rilievi.

Giornata instabile con rovesci e temporali, anche intensi. Cumulate localmente elevate tra savonese e genovesato. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni

Cielo e Fenomeni: tra notte e mattino sviluppo di rovesci e temporali tra savonese e genovesato, fenomeni che potranno risultare intensi e stazionari, determinando così cumulate elevate. Sul resto della regione nuvolosità irregolare con la possibilità di rovesci intermittenti. Nel corso del pomeriggio tempo spiccatamente instabile con il transito di rovesci e temporali sparsi, in graduale concentrazione nelle aree interne. In serata progressivo esaurimento dei fenomeni con le prime schiarite lato costa.

Venti: fino a metà giornata deboli o moderati, con raffiche fino a tesi/forti, da sud-est sul centro-levante e tra deboli e moderati da nord sul ponente, poi deboli o moderati dai quadranti meridionali ovunque. In serata tenderanno a disporsi da nord.

Mari: generalmente mosso, in calo a poco mosso solamente nelle ore centrali. Temperature: minime in calo a ponente, stazionarie od in lieve aumento altrove. Massime stabili. Costa: Min: +11/+15°C – Max: +16/+20°C; interno: Min: +5/+12°C – Max: +11/+17°C.

MERCOLEDì 8 MAGGIO: al mattino molte nubi nelle zone interne, sereno o poco nuvoloso lungo la fascia costiera. Nel corso del pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali sui rilievi interni, non si escludono sconfinamenti lungo le coste sottostanti; stabile e soleggiato altrove. Fenomeni in esaurimento entro sera.

Venti: ad inizio e fine giornata deboli o moderati da nord, rinforzi fino a tesi tra Genova e Capo Mele. Durante le ore centrali rotazione dai quadranti meridionali, specie sugli estremi della regione. Mari: da mosso a poco mosso. Temperature: massime stazionarie od in lieve flessione, massime in aumento.

GIOVEDì 9 MAGGIO: giornata caratterizzata dall’alternanza tra sole e locali annuvolamenti, possibile instabilità pomeridiana sui rilievi. Temperature: in aumento.