Liguria. Giornata che si è aperta, dal punto di vista meteo, con cielo sereno su tutta la fascia costiera, mentre sui settori appenninici centro-occidentali vi sarà ancora nuvolosità residua anche se senza fenomeni di rilievo.

Nel primo pomeriggio, secondo il Limet, associazione ligure di meteorologia, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sul centro-Ponente, mentre tra la Val Trebbia e la Val Fontanabuona saranno possibili dei brevi scrosci d’acqua. Dal tardo pomeriggio avanzeranno delle velature a partire dal settore di Levante verso Ponente.

Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mare poco mosso. Temperature minime in calo sulla costa tra +8 e +13° C, nell’interno tra +5 e +10° C, massime in aumento sulla costa tra +18 e +22° C, nell’interno tra +13 e +19° C.

Giovedì 9 maggio attenzione alla ventilazione tesa da Nord. Cielo generalmente sereno o al più velato specie sul centro-Levante. Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo. Temperature in generale aumento.

Venerdì 10 maggio giornata caratterizzata dall’alternanza tra sole e locali annuvolamenti, possibile instabilità pomeridiana sui rilievi. Temperature in aumento.