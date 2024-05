Genova. Con la nuova settimana la debole ripresa anticiclonica del weekend lascia spazio a un altrettanto blanda perturbazione da Nord Ovest, che porterà qualche pioggia su Genova e la Liguria tra le giornate di oggi e domani, martedì. A seguire l’alta pressione sarà più incisiva ma non mancheranno infiltrazioni più fresche e instabili in quota. Le previsioni del tempo per Genova e la Liguria secondo il centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 6 maggio, nubi basse compatte sul centro della regione, prevalentemente tra il ponente genovese e il savonese (zona Varazze-Voltri), dove non mancheranno deboli precipitazioni soprattutto al mattino. Sul resto della regione nuvolosità sparsa, con velature sugli estremi e senza fenomeni di rilievo.

Venti moderati a carattere di Scirocco sul Centro Levante, rinforzi fino a tesi/forti sul settore centrale e relative zone interne. Deboli di direzione variabile sull’Imperiese. Mare inizialmente poco mosso, in rinforzo a mosso già nel corso della mattinata. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime stazionarie: saranno comprese sulla costa tra 12 e 20 gradi, nell’interno tra 5 e 18.

Domani, martedì 7 maggio, nella prima parte della giornata i fenomeni, deboli al più moderati, interesseranno il centro e il levante della regione, mentre sul ponente persisteranno schiarite diffuse. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità su Savonese e Imperiese, con fenomeni temporaleschi diffusi, localmente anche forti; schiarite più ampie invece sui settori centro-orientali.

Venti deboli dai quadranti meridionali, in rotazione da Nord Est e in rinforzo in serata davanti all’Imperiese. Mare da poco mosso a mosso. Temperature in diminuzione a Ponente sia nei valori minimi sia in quelli massimi, in aumento le minime sul Centro e sul Levante, massime stazionarie.

Quella di mercoledì 8 maggio sarà una giornata di stampo variabile: al mattino nuvolosità sui versanti padani centrali, con schiarite più decise sul lato marittimo; tra il tardo pomeriggio e la serata nubi in transito da Est verso Ovest, con deboli precipitazioni tra il centro e il Levante. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Temperature in aumento nei valori massimi su tutta la regione.