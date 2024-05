Liguria. Giornata con meteo variabile e locali rovesci temporaleschi secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia. Attenzione alla ventilazione fino a burrasca di Libeccio sul Golfo, mare fino a molto mosso sugli estremi della regione e al largo.

In mattinata dei rovesci sparsi interesseranno gran parte del Levante ligure sia costiero sia interno. Alcuni fenomeni potranno assumere carattere temporalesco. Più asciutto sul resto della regione con alternanza tra nubi e schiarite.

Dal pomeriggio instabilità sull’arco appenninico e qualche residuo piovasco sulla costa del Levante ma in graduale esaurimento. Tempo variabile altrove.

Come detto ventilazione di Libeccio forte o a tratti burrascosa al largo, in rotazione da Sud e in calo a tesa sotto costa. Di conseguenza il mare sarà molto mosso da Sud-Ovest in leggero calo la sera.

Temperature generalmente stazionarie minime sulla costa tra +13 e +18° C, nell’interno tra +6 e +14° C. Massime sulla costa tra +19 e +24° C, nell’interno tra +15 e +23° C.

Domani, giovedì 23 maggio, spiccata instabilità, con rovesci e temporali sparsi. Sarà una

giornata a tratti perturbata con piogge e locali temporali in particolare sul Centro e sul Levante della regione sia costiero che interno. Più asciutto sull’imperiese. Non mancheranno locali pause e temporanee schiarite tra un rovescio e l’altro. Venti tesi di Libeccio. Mare mosso da Sud-Ovest. Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie.

Venerdì 24 maggio tempo in graduale miglioramento. Qualche rovescio sulle Alpi marittime, maggiori schiarite sulla costa specie lungo le riviere. Temperature massime in rialzo.