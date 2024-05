Liguria. Prosegue la fase dinamica sulla Liguria: schiarite diffuse alternate a precipitazioni temporalesche localmente anche forti saranno i principali protagonisti dei prossimi giorni.

Secondo il Centro Limet, oggi martedì 28 maggio avremo al mattino cieli generalmente poco nuvolosi/nuvolosi su tutta la regione, con addensamenti più compatti sui versanti padani. Dal pomeriggio aumento dell’instabilità, con formazione di fenomeni convettivi e precipitazioni a carattere temporalesco nell’interno: precipitazioni localmente forti su imperiese interno e Alpi Liguri. Situazione in miglioramento nella serata.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali sulla costa del centro-levante, deboli dai quadranti settentrionali nell’interno e a ponente. Mare poco mosso. Temperature minime in aumento nel settore centrale e sullo spezzino costiero, in lieve calo nell’entroterra ponentino, stazionarie altrove; massime in generale stazionarie o in lieve aumento: sulla costa minime tra 13 e 18 gradi, massime tra 19 e 24 gradi; all’interno minime tra 7 e 14 gradi, massime tra 15 e 22 gradi.

Mercoledì 29 maggio giornata nuovamente instabile, con precipitazioni anche a carattere temporalesco che interesseranno gran parte della regione nel corso della giornata.

Venti deboli dai quadranti meridionali. Mare poco mosso. Temperature generalmente stazionarie.

Giovedì 30 maggio altra giornata fortemente instabile, con precipitazioni temporalesche localmente anche forti che interesseranno nuovamente le zone più interne.

Temperature stazionarie. Mare in aumento fino a mosso.