Maxi operazione “alto impatto” tra Cornigliano e Pontedecimo: 1.300 persone controllate e sanzioni per 45mila euro

Genova. Dopo il centro storico e la Valbisagno, nuova operazione cosiddetta “Alto Impatto” a Genova, questa volta tra Sampierdarena, Cornigliano, Rivarolo, Certosa, Bolzaneto e Pontedecimo.

Alla maxi operazione hanno partecipato operatori di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale con la collaborazione della ASL 3 – Igiene degli Alimenti e della Nutrizione. A coordinare il dirigente del Commissariato Cornigliano, sulla base delle direttive impartite dalla Prefettura e secondo le modalità condivise in sede di tavolo tecnico della questora.

I controlli si sono concentrati sulle zone dove sono stati segnalati fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, abuso di alcool e microcriminalità. Il monitoraggio, per cui sono state impiegate anche le unità cinofile antidroga, è stato allargato anche alla stazione di Sampierdarena.

In totale sono stati 191 gli operatori delle forze dell’ordine e degli altri enti impiegati per il servizio, 1.310 le persone identificate, 201 i veicoli, 33 le multe per violazioni del Codice della Strada. Durante l’attività sono stati controllati anche una quarantina di esercizi commerciali e ricettivi tra via Certosa, via Bolzaneto, via Cornigliano, piazza Monteverdi e via Carzino, cinque dei quali sono stati chiusi per gravi carenze igienico sanitarie. Oltre 45 mila euro le sanzioni complessivamente elevate per violazioni riscontrate nei vari esercizi commerciali.

Nel corso del servizio è stato inoltre notificato dai carabinieri il decreto emesso dal Questore di Genova di sospensione della licenza di esercizio a un negozio di frutta e verdura di via Rivarolo dopo che il titolare, un uomo di 35 anni, è stato arrestato per spaccio di cocaina.

I controlli hanno poi portato alla luce anche due lavoratori non regolarizzati, denunciati dalla guardia di finanza i relativi datori di lavoro.