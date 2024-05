Mauro Foppiano mette fine al sodalizio sportivo con il Golfo Paradiso

Recco. Mauro Foppiano mette fine, dopo sei anni ricchi di eccellenti risultati, al sodalizio sportivo con il Golfo Paradiso ed in una lettera d’addio coglie l’occasione per ringraziare e salutare tutte le persone che hanno percorso con lui il cammino all’interno della società.

Il tecnico di Chiavari sta attentamente vagliando alcune proposte definite molto interessanti e a breve giro di posta conosceremo la sua nuova destinazione calcisatica.

Di seguito la lettera del mister

“Carissimi amici, calciatori, dirigenti, staff e tifosi, con il presente comunicato Vi rendo partecipi della mia decisione di lasciare la società Golfo Paradiso dopo ben sei anni di permanenza. È stata un’esperienza indimenticabile, ricca di sfide, soddisfazioni e momenti di crescita immensa, sia come allenatore che come persona. Ho lavorato in questi anni con orgoglio e dedizione, dando sempre il massimo per il bene del team e per onorare i nostri colori. Conserverò per sempre nei miei ricordi i tanti traguardi raggiunti insieme, le vittorie sofferte e le sconfitte condivise che ci hanno reso più forti e uniti. Porterò con me i valori che ho imparato a Recco implementando, se ce ne fosse stato bisogno, quelli precedenti: l’importanza del rispetto, del lavoro di squadra, del sacrificio e della passione per lo sport. Il calcio, come ben sapete, è più di un semplice gioco. È una metafora della vita, che ci insegna a cadere e rialzarci, a lottare per i nostri obiettivi e a gioire insieme ai nostri compagni di campo. Ringrazio tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio: i miei “ragazzi”, che sono diventati come una seconda famiglia; i dirigenti, che hanno creduto in me e mi hanno sostenuto, dai presidenti Bruno Scaroni e Tino Revello al grandissimo team manager Sergio Clary a Luca Cavagnaro; lo staff, con Andrea Avellano e Franco Bernardi, che ha lavorato con dedizione per permetterci di dare il meglio; e infine i tifosi, che ci hanno sempre spinto a dare il massimo con il loro calore e la loro passione. Anche se le nostre strade si dividono, il mio legame con questa squadra e con questa Città rimarrà per sempre forte. Auguro a tutti voi di raggiungere i vostri obiettivi e di continuare a portare avanti i valori che ci contraddistinguono. VAMOOS Golfo, FORZA Recco”.