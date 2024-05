Addio all’attore Mario Marchi, storico protagonista della scena teatrale genovese

Genova. Lunaria Teatro piange la morte di Mario Marchi, attore di lungo corso, protagonista o coprotagonista in molti teatri e compagnie tra cui il Teatro Stabile di Genova (con Lina Volonghi e Alberto Lionello) e Teatro della Tosse.

Dal 1986 Marchi ha collaborato, da organizzatore e amministratore, nella compagnia di Lucio Ardenzi curando tournée di Anna Proclemer, Giorgio Albertazzi, Turi Ferro. Vicepresidente di Lunaria Teatro, ha partecipato a molti spettacoli (Delle cose dei Fieschi, Museo Parlante, Sibirien, Aulularia, Aspettando Godot, Il malato immaginario), e ha curato l’organizzazione e la direzione artistica delle prime due edizioni del “Festival In una notte d’estate” a Genova.

“È volato nel cielo degli artisti il nostro amatissimo Mario Marchi – annunciano i direttori artistici di Lunaria Teatro, Daniela Ardini e Giorgio Panni –. È stato una colonna per noi: col sorriso della sua ironia abbiamo condiviso tante avventure sin dal 1991. Sua la prima, grande, intuizione di realizzare un festival in Piazza San Matteo, sua la capacità di essere scuola di interpretazione e di ritmi comici per tanti nostri attori, con la condivisione di progetti artistici e di gestione, perché Mario non era solo un bravo attore, era un maestro per le nuove generazioni, una voce critica per la regia, un fine adattatore di testi, un profondo conoscitore del sistema teatro. Sappiamo che ha raggiunto la sua amata Myria e questa è l’unica cosa che ci consola un po’”.

I funerali di Marchi si terranno venerdì 31 maggio al Santuario della Madonnetta alle 11.30.