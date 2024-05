Marina di Pegli, i comitati al lavoro per le osservazioni. Chiesta commissione comunale ad hoc

Genova. Dopo la pioggia di osservazioni arrivate sul progetto da parte degli uffici tecnici di Regione Liguria, il disegno della nuova Marina di Pegli continua a far discutere. In queste ore, infatti, i comitati di Pegli stanno elaborando le proprie osservazioni che presto potrebbero finire nel fascicolo della valutazione di impatto ambientale.

“Il progetto ha delle caratteristiche che valutiamo come positive e necessarie per il territorio – ci anticipa Cecilia Tambone, del comitato Pegli Lido – che andrà a riqualificare una parte di scogliera ad oggi non utilizzata. Poi riteniamo interessante anche la parte a terra, con la darsena che darà spazio all’attesa fermata della stazione metropolitana. Insomma, il progetto noi speriamo vada avanti, ma servono delle correzioni e la consultazione della popolazione”.

Il problema, agli occhi del comitato, resta quindi quello del mega pennello-molo che chiuderebbe la marina verso levante: “Praticamente di fronte alla Pria Pulla – sottolinea Tambone – ed è probabilmente sovradimensionato rispetto a quello che serve”. Nelle prossime ore gli attivisti del comitato di riuniranno per discutere le iniziative da prendere.

Il tema, inoltre, sarà oggetto di una commissione comunale ad hoc, richiesta dal consigliere della Lista RossoVerde Filippo Bruzzone: “Su questo progetto c’è bisogno di una sede di confronto seria e approfondita – sottolinea il consigliere – e la sede giusta è una commissione in cui tutte le parti coinvolte possano esprimersi. Mi sono già premurato di chiederla, auspichiamo possa essere calendarizzata il prima possibile nei tempi utili della valutazione di impatto ambientale”