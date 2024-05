Marassi, un debito dietro la rissa e l’accoltellamento in corso Sardegna

Genova. Una lite per un debito degenerata in rissa nel giro di pochi minuti, una zuffa in cui sono spuntati anche un coltello e una bottiglia rotta usata come arma. I poliziotti delle volanti sono riusciti a ricostruire cosa è accaduto giovedì mattina in un appartamento di corso Sardegna, denunciando tre persone per rissa.

Tutto è successo poco prima delle 9, quando in strada sono comparse tre persone – due uomini e una donna – che si sono messi a litigare animatamente. Uno degli uomini, un ragazzo di 23 anni, era a torso nudo e aveva una ferita sanguinante al torace e uno sullo zigomo, scena che ha spinto i passanti a chiamare il 112.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto sono stati raggiungi proprio dal giovane, che ha detto di essere stato aggredito dalla donna, 35 anni, e da tre conoscenti. A scatenare la violenza un debito maturato proprio con la 35enne. Alla richiesta di restituire i soldi infatti la tensione nell’appartamento è salita e uno degli amici della donna ha estratto un coltello con cui ha colpito il 23enne, che si è difeso a sua volta con una bottiglia rotta.

La lite si è quindi spostata in strada, dove due degli amici della donna sono scappati a piedi. All’arrivo delle volanti dunque erano presenti solo il 23enne, la donna e un amico, un trentenne, che aveva una ferita a una mano. La perquisizione effettuata dai poliziotti nell’appartamento ha confermato la presenza del coltello dove aveva indicato il 23enne, ovvero su un soppalco, dove era stato lanciato dopo l’aggressione.

Per i tre è scattata la denuncia per rissa, mentre i due feriti sono stati accompagnati al pronto soccorso per le cure.