Manifesto elettorale della Lega “a testa in giù” su un bus, Amt avvia un’indagine interna

Genova. Un manifesto elettorale della Lega incollato “a testa in giù” su un autobus in giro per Genova: a denunciarlo è stato oggi il segretario regionale e viceministro Edoardo Rixi con una serie di immagini che raffigurano anche manifesti vandalizzati.

“Un attacco ai valori di rispetto e confronto civile – tuona Rixi su Facebook -. Invitiamo le autorità competenti a intervenire per individuare i responsabile e prevenire altri episodi. Noi non ci lasciamo intimidire e continuiamo con determinazione e rispetto dei valori democratici”.

Intanto Amt ha spiegato all’agenzia Ansa che sono state subito attivate le procedure per rimediare alla situazione e scoprire gli autori del gesto. È stato subito avvertito il gestore della parte pubblicitaria, la ditta Igp Decaux, per sistemare il manifesto in modo corretto, ed è stata avviata una indagine interna per capire come sia potuto accadere e risalire ai responsabili.

Secondo la denuncia della Lega, l’autobus con i volti a testa in giù dei candidati Bruzzone e Rosso e di Rixi, ha circolato a lungo ieri pomeriggio su un bus della linea 38, nella zona compresa tra la stazione Principe, Dinegro e Granarolo, sulle alture della città. Le indagini sono svolte per cercare di capire se il manifesto sia stato montato già capovolto prima di uscire dalla rimessa dei bus oppure se sia stato posizionato al contrario durante una sosta ad un capolinea.