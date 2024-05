Picchiati e rapinati dal branco in piazza De Ferrari: quattro arresti e tre denunce, sono quasi tutti minorenni

Genova. Avevano aggredito e rapinato due ventenni in piena notte in piazza De Ferrari colpendoli con le cinghie e con alcuni arbusti presi dalle aiuole. Ora i presunti responsabili, quattro giovani, tra cui due minorenni, sono stati arrestati grazie a a due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse rispettivamente dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova, su richiesta della Procura della Repubblica, e dal Giudice presso il Tribunale dei Minori su richiesta della Procura dei Minori. I reati contestati sono la rapina e per uno di loro anche le false generalità. I quattro, insieme ad altri tre minorenni, sono stati denunciati a piede libero per lesioni. I sette sono tutti di nazionalità tunisina.

I fatti risalgono alle notte del14 aprile. Le due giovani vittime stavano attraversando piazza De Ferrari quando sono state raggiunte, accerchiate e picchiate dal branco che stava seduto sul bordo della fontana. E’ successo intorno alle 3 di notte. Le due giovani vittime, colpite anche a cinturate, hanno riportato ferite e contusioni giudicate guaribili in 4 e 10 giorni.

La scusa è stata quella di una sigaretta ma l’obiettivo era quello della rapina come dimostra il fatto che uno dei quattro ha strappato a forza la catenina dal collo a una delle giovani vittime. Poco dopo sarebbero arrivati altri tre minorenni, che tuttavia secondo quanto accertato dagli investigatori facevano parte dello stesso gruppo, che a loro volta hanno picchiato le vittime.

Dopo l’intervento delle volanti che aveva messo in fuga gli aggressori e raccolto la denuncia delle vittime, i poliziotti della sezione crimine diffuso della squadra mobile grazie alle testimonianze e alla visione delle telecamere di sorveglianza, hanno ricostruito i fatti e identificato gli aggressori che sono stati arrestati e portati in carcere. Hanno tutti precedenti penali o precedenti di polizia e sono stati identificati anche perché diverse volte fermati per controlli nella zona del centro e del centro storico.