L’Università di Salonicco conferisce il dottorato honoris causa ad Aristide Massardo

Genova. Con una cerimonia solenne, l’Università Aristotele di Salonicco ha conferito il dottorato honoris causa in Ingegneria meccanica al professor Aristide Massardo, docente di Sistemi per l’energia e l’ambiente del Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti – DIME dell’Università di Genova e direttore del Thermochemical Power Group.

La cerimonia di conferimento del dottorato honoris causa si è svolta alla presenza del Prof. Anestis Kalfas, componente del Laboratory of Fluid Mechanics and Turbomachinery del Dipartimento di ingegneria meccanica dell’Università di Salonicco e promotore dell’iniziativa.

Durante la cerimonia, il prof. Massardo ha inoltre tenuto una distinguished lecture sul tema della transizione energetica e dei molteplici aspetti da considerarsi in questa trasformazione epocale.

Aristide Massardo è ingegnere meccanico; dopo una prima esperienza in industria, nel 1984 è entrato a far parte dello staff dell’Università di Genova ove, attualmente, è ordinario di Sistemi per l’energia e l’ambiente. È fondatore e coordinatore dal 1998 del TPG – Thermochemical Power Group, costituito da circa 30 ricercatori e ricercatrici, tra cui post-doc e dottorandi. Il supporto finanziario al TPG è costituito per circa il 65% da fondi internazionali, con una partecipazione record a progetti europei co-finanziati: più di 40 progetti sviluppati a partire dal quinto programma quadro FP5 fino all’odierno Horizon Europe.

Di notevole rilevanza è la collaborazione di ricerca da parte del TPG con le aziende del settore: dal 2004, Massardo è direttore del Fuel Cell Systems University Technology Centre (UTC) di Rolls-Royce UK. Lo UTC ha sviluppato studi teorici e sperimentali su sistemi ibridi pressurizzati basati sulla tecnologia delle celle SOFC ad alte temperature sviluppate da Rolls-Royce ed oggi si occupa anche di celle a basse temperature PEM.

Dal 2016 Aristide Massardo è direttore del Laboratorio congiunto fra Fincantieri e Università di Genova denominato HISEA – Hydrogen innovative solution for energy applications, presso il Campus universitario di Savona. Nel laboratorio, i ricercatori del Thermochemical Power Group, in collaborazione con gli ingegneri di Fincantieri, conducono studi sulle applicazioni navali e marittime delle celle a combustibile, dell’idrogeno e dei nuovi e-fuels. Il laboratorio è dotato di un sistema completo da 250kWe con celle PEM alimentate a idrogeno, di laboratorio di test di stack PEM sino a 60kWe e di altre facility per lo studio di idruri metallici. Tra le attività di raccordo tra ricerca e industria sviluppate dal prof. Massardo, va evidenziato l’avvio di due spin-off nel settore dell’idrogeno e di macchine a fluido innovative (BluEnergy Revolution e SIT tecnologies).

Ancora qualche dato numerico per descrivere il profilo professionale del neo-dottorato ad honorem: tra i primi cento ricercatori italiani dell’area di Ingegneria e al primo posto nel macrosettore Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente (09-C3), titolare di 7 brevetti, oltre 30 invited and keynote lecturers, più di 150 articoli su riviste internazionali e altrettante presentazioni a conferenze internazionali. I suoi parametri bibliometrici basati sul database Scopus, a oggi, riportano: H-index 41, 279 articoli, 5731 citazioni.