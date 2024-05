Locali chiusi per scarafaggi, la rabbia di Cavo: “In centro storico il Comune non fa nulla”

Genova. “Non c’è una lotta sistematica e integrata da parte del Comune. Nessuno fa nulla. È una lotta contro i mulini a vento“. È infuriato Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova, dopo che gli ispettori della Asl hanno chiuso lunedì la sua pasticceria liquoreria in via di Fossatello, per un’infestazione di blatte. Stessa sorte toccata all’hamburgeria Hamerica’s in via San Lorenzo.

Due locali diversi, uno storico e uno molto più recente, ma entrambi in centro storico e accomunati da problemi che sembrano piuttosto diffusi nella città vecchia. Anche perché non si tratta certo degli unici casi: solo per citarne alcuni, a febbraio era toccato a un bar di Sottoripa e alla storica trattoria Da Maria in vico Testadoro, ancora prima a un bar di piazza delle Erbe. In tutti i casi i provvedimenti della struttura di Igiene degli alimenti e della nutrizione (che spesso si accompagnano ad altre irregolarità più o meno gravi) sono superabili dimostrando di aver eseguito un’efficace disinfestazione. Ma il danno rimane, in termini economici e di immagine.

La pasticceria Marescotti – fondata nel lontanissimo 1780 come cioccolateria Cassottana – è gestita dal 2008 da Alessandro Cavo, esponente della famiglia di pasticceri che ha inventato gli amaretti di Voltaggio. Secondo lui le infestazioni di insetti non sono un problema imputabile ai singoli gestori: “Siamo in una posizione di angiporto e sotto abbiamo molti rii. In più non fa più freddo d’inverno e queste specie proliferano. Il fatto che gli insetti siano stati trovati morti vuol dire che il nostro sistema funziona, ma se per esempio i condomini non fanno la loro parte non servirà a niente“.

Poi lancia un appello rivolto a Tursi: “Il Comune ci garantisca la possibilità di fare impresa nel centro storico. C’è bisogno di informazione da parte del Comune su cosa stanno facendo e cosa non stanno facendo per contrastare la diffusione di questi animali, topi compresi”.

Anche i gestori di Hamerica’s, tramite un’agenzia di comunicazione, vogliono fornire la loro “ricostruzione degli eventi. A Genova ci troviamo costretti a fronteggiare un disagio comune anche ad altri esercenti della zona, per questo motivo svolgiamo regolari interventi di disinfestazione ogni 15 giorni. In seguito ai rilievi delle autorità, in questi giorni abbiamo chiuso il ristorante per nostra volontà per favorire l’esecuzione di tre disinfestazioni straordinarie e lo svolgimento di lavori extra che possano ovviare a un problema che, come è noto, non è interno ai nostri locali”. In realtà anche l’hamburgeria, che fa riferimento a una catena con decine di punti vendita in Italia, ha ricevuto un provvedimento di sospensione dell’attività da parte della Asl.

La redazione di Genova24 ha provato a contattare l’assessore all’Ambiente Matteo Campora, ma al momento non ha ricevuto risposta.