Liste d’attesa, slitta la terza gara per i privati ma l’assessore assicura: “Avanti per questa strada”

Genova. La gara da 14,4 milioni di euro per l’acquisto di prestazioni di chirurgia ortopedica dai privati “non è mai partita“. A certificarlo è l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola a margine del punto stampa sulla sanità, il secondo dal terremoto giudiziario che ha lasciato la giunta orfana di Giovanni Toti. Lo scorso 2 maggio il presidente aveva annunciato che il bando sarebbe uscito all’indomani, invece l’ultima manifestazione di interesse pubblicata sul sito di Alisa risulta quella da 3,8 milioni per la patologia cardiovascolare, in via di assegnazione all’unico soggetto candidato, l’Iclas di Rapallo.

“Partirà, credo, dopo l’estate – spiega l’assessore -. Questo è il cronoprogramma stabilito all’inizio dell’anno”. E a chi gli chiede se l’inchiesta in corso non possa rallentare l’attività amministrativa ribadisce: “Non è cambiato nulla, io l’ho detto fin dal primo giorno in consiglio regionale. Il mio assessorato continua la sua strada perché la traccia è quella. Noi abbiamo appuntamenti fissi che sono l’abbattimento liste d’attesa, abbiamo il Pnrr di cui oggi parliamo, i progetti degli ospedali che devono essere continuati perché non possiamo aspettare e neanche rallentare. Il programma della sanità continua su questa strada“.

L’iniezione complessiva sull’ortopedia ammonta a 21,5 milioni di euro per quanto riguarda le strutture private (di cui 7,1 milioni deliberati già l’anno scorso) e ulteriori 10,7 milioni di budget in pancia alle aziende pubbliche. L’obiettivo dichiarato è arrivare a 90-100 milioni di euro di produzione complessiva per riportare in Liguria almeno una parte dei pazienti che vanno a curarsi fuori regione, tagliando la mobilità passiva dell’11%.

A inizio giugno, intanto, è attesa la pubblicazione del decreto legge annunciato dal ministero della Salute per tagliare le liste d’attesa a livello nazionale. Numerose le novità riscontrabili nelle bozze che circolano in queste ore: tutti gli erogatori pubblici e privati dovranno afferire ai Cup regionali, sarà creato un sistema di recall per ricordare agli assistiti le prestazioni prenotate e in caso di assenza ingiustificata sarà previsto il pagamento del ticket, verranno sdoganati il sabato e la domenica per esami e visite, salirà il tetto di spesa regionale per il personale sanitario e l’acquisto di prestazioni sanitarie dai privati.

Ma nel provvedimento dovrebbero arrivare anche norme per regolare il ricorso al decreto legislativo 124 del 29 aprile 1998 che consente ai cittadini di avvalersi di prestazioni intramoenia al solo prezzo del ticket (sempre se dovuto) qualora le Asl non riescano a garantirle nei tempi previsti dalle prescrizioni mediche: “La legge dice che la possibilità di andare nel privato accreditato è vera nelle more delle linee guida che ogni regione fa – commenta Gratarola -. È naturale che aspettiamo il decreto per capire meglio cosa il ministro vuole intendere: aveva detto il 3 giugno, aspettiamo il 3 giugno”.