L’Iren Genova Quinto ci ha preso gusto: vittoria (di rigore) in casa del De Akker

Bologna. Servono i rigori (a oltranza) ma alla fine l’Iren Genova Quinto riesce ad espugnare la piscina “Longo” di Bologna e a fare sua gara 1 della finale play off per il quinto posto, battendo 17-16 i padroni di casa del De Akker Team (con entrambe le squadre qualificate alla prossima LEN Euro Cup) dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’11-11. Il ritorno, gara 2, è in programma sabato alle 18 alla “Marco Paganuzzi” di Albaro.

“Una sfida tra due squadre con valori equilibrati – commenta il tecnico Luca Bittarello –. Siamo stati bravi a creare un piccolo tesoretto di vantaggio nel primo tempo e non altrettanto a difenderlo, non siamo riusciti a limitare le loro tante individualità, cosa che invece dovremo fare al ritorno. Abbiamo lottato, abbiamo sofferto e alla fine abbiamo vinto, Massaro è stato superlativo nei tiri di rigore. Domani ci riposeremo, venerdì analizzeremo le cose da migliorare e ci faremo trovare pronti per sabato”.

Il tabellino:

DE AKKER TEAM – IREN GENOVA QUINTO 16-17

DE AKKER TEAM: S. Santini, G. Marchetti, D. Puccio 1, N. Mengoli, R. Agulha De Freitas 2, A. Grossi, S. Camilleri 4, K. Milakovic 1, T. Alfonso Pozo, S. Luongo 2, E. Cocchi, R. De Simon 1, M. Pederielli, K. Takeuchi. All. Mistrangelo

IREN GENOVA QUINTO: F. Massaro, N. Gambacciani, A. Di Somma, S. Villa 1, G. Molina Rios, R. Ravina 4, A. Fracas 3, A. Nora, O. Veklyuk, F. Panerai, G. Pianezza, J. Gambacciani 3, A. Spoli, A. Massa. All. Batterio

Arbitri: Nicolosi e Zedda

Note: Parziali: 1-4 5-3 3-3 2-1; Tempi regolari terminati 11-11. Usciti per limite di falli De Simon (A) nel secondo tempo e Ravina (Q) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: De Akker Team 3/12 + un rigore e Iren Genova Quinto 5/12

Sequenza dei rigori: Camilleri (A) gol, Panerai (Q) gol, Lungo (A) parato, Nora (Q) fallito (traversa), De Freitas (A) gol, Molina Rios (Q) gol, Grossi (A) gol, N. Gambacciani (Q) gol, Puccio (A) gol, J. Gambacciani (Q) gol, Camilleri (A) gol, Panerai (Q) gol, Luongo (A) parato, Nora (Q) gol.