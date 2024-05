Dalla ColorataCena al Villaggio ai Luzzati: inizia il conto alla rovescia per il Liguria Pride

Genova. Inizia ufficialmente il conto alla rovescia verso il Liguria Pride, la manifestazione per i diritti Lgbtqia+ che animerà la città sabato 8 giugno con un corteo per le vie del centro e un concerto conclusivo ai Giardini Luzzati.

Anche quest’anno proprio i Luzzati si trasformeranno, a partire dal primo giugno, in un grande villaggio che ospiterà concerti, talk, incontri, laboratori e attività per bambini e famiglie. Il fischio d’inizio per la lunga volata verso l’8 giugno è però questo sabato con la ColorataCena, organizzata dal Liguria Pride in occasione della Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia, riconosciuta dall’Unione Europea e dalle Nazioni Unite e fissata convenzionalmente per il 17 maggio.

La ColorataCena sulla spiaggia di Bogliasco

Per l’edizione 2024 della Coloratacena Liguria Pride ha scelto quest’anno la spiaggia di Bogliasco: appuntamento sabato 18 maggio, “confidando nel sole e nel caldo che devono arrivare”, spiegano gli organizzatori. La serata si sviluppa su un modello ormai conosciuto: sei tavolate allestite con i colori della bandiera rainbow sistemate sulla spiaggia, in prossimità del ponte romano. I partecipanti indosseranno abiti degli stessi colori del tavolo cui sono seduti e porteranno da casa il cibo, possibilmente dello stesso colore di abiti, stoviglie e tovaglie. Le bevande potranno invece essere acquistate negli esercizi commerciali vicino alla spiaggia.

Pe raggiungere la spiaggia sarà disponibile una navetta gratuita che farà la spola con il parcheggio: si inizia alle 20, una serata colorata, gioiosa e inclusiva che sarà animata anche dal djset di EmaToma e che ha già raccolto oltre 250 adesioni.

Il Pride Village ai Luzzati

La cena precede come detto uno dei momenti più importanti dell’anno per la comunità Lgbtqia+: il Pride, che quest’anno si terrà sabato 8 giugno. Partenza della parata alle 16 da via San Benedetto e arrivo alle 19.30 circa a De Ferrari.

Già dall’1 giugno però il centro storico si animerà grazie al ricchissimo calendario eventi del Liguria Pride Village, allestito ai Giardini Luzzati. Il countdown verso la parata inizia appunto sabato con l’aperitivo e la cerimonia di inaugurazione alle 18, nella piazza dei Giardini Luzzati. In serata la silent disco, mentre domenica sarà una giornata dedicata ai giochi.

Si prosegue poi sino a sabato 8 giugno, e non mancheranno momenti di confronto e talk con ospiti speciali, tra cui l’attivista transfemminista Carlotta Vagnoli, la giovanissima attivista per i diritti Lgbtqia+ Sara Fregosi, la psicologa e sessuologa Chiara Nardini. Grande attesa per gli ospiti che venerdì e sabato si esibiranno sul palco dei Luzzati: i nomi sono ancora top secret, ma il comitato del Liguria Pride sta lavorando da mesi per assicurarsi la partecipazione di almeno un “big” che possa diventare ambassador della giornata e dell’evento ligure. Lo scorso anno era stata proprio Vagnoli.