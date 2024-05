Lavoro, mattinata di incontri sindacali a Genova: focus su Pnrr, Valpolcevera e sicurezza

Genova. Mattinata di lavoro intensa quella che si è appena conclusa nell’ufficio dell’assessore al Lavoro, dove, insieme al vicesindaco, sono stati ricevuti i rappresentanti di Cgil Genova, Cisl Genova e Uil Liguria. Tre i nodi importanti sul tavolo: i cantieri legati al Pnrr, la situazione in Valpolcevera e la sicurezza sul lavoro.

L’incontro si è aperto con una relazione del vicesindaco Pietro Piciocchi sullo stato dell’arte dei cantieri legati al Pnrr, per un totale di 109 cantieri, dei quali 102 già appaltati. Si parla di lavori importanti, per una cifra che sfiora i 369 milioni di euro. Dei cantieri già andati in appalto, circa l’80% è andato ad aziende genovesi, ma resta ancora da affinare lo studio sull’impatto che tutto ciò avrà in termini di ricadute, anche di posti di lavoro.

In questo senso, di comune accordo tra sindacati e amministrazione, è stato deciso di aggiornare il tavolo su base mensile, coinvolgendo anche Cociv e Ance, oltre che un tavolo con le associazioni di categoria. Rispetto a Cociv, i sindacati hanno espresso la necessità di capire a che punto sono i lavori, mentre con Ance si parlerà di contrattazione. Prevista anche la possibilità, qualora i sindacati lo richiedessero, di fare richiesta di tavoli su specifici cantieri.

Il nodo Valpolcevera, interessato da una serie di cantieri imponenti, metropolitana su tutte, è stato rimandato di una decina di giorni, per dar modo a tutti i soggetti coinvolti di poter partecipare. Anche in questo caso sono molte le tematiche sul piatto: il disagio dei cittadini, la tutela della salute, l’innovazione digitale e la possibilità di vedersi garantito lo smart working.

Ultimo, ma di certo non importanza, nodo toccato, quello sulla sicurezza sul lavoro, per il quale è stato deciso di creare un tavolo ad hoc. Da parte dei sindacati è arrivata la richiesta di una addendum all’intesa sugli appalti, perché nel frattempo si sono create nuove situazioni che richiedono nuove attenzioni. Il tavolo si aggiornerà tra un mese.

“Incontri come quelli di oggi – spiega l’assessore al Lavoro Mario Mascia – sono fondamentali perché ci danno l’occasione di tastare con mano la situazione reale di quello che succede nel mondo del lavoro in città. Genova è una città che si sta rivoluzionando grazie al Pnrr e non solo, con un’alta densità di cantieri che richiedono un’attenzione costante sotto ogni punto di vista: la sicurezza dei lavoratori, il rispetto della legge e il benessere dei cittadini che in qualche modo li subiscono. È solo grazie a questi incontri, che abbiamo deciso di rendere mensili, che si può creare la giusta sinergia per lavorare e far lavorare al meglio. Per questo ringrazio i sindacati, sempre pronti a fare da pungolo, ma anche pronti a lavorare insieme per il bene comune”.