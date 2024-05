Latticini andati a male nella cella frigo spenta: multati due autotrasportatori

Genova. Continuano i controlli della polizia stradale in materia di autotrasporto. Nelle giornate di lunedì 27 e martedì 28 maggio le pattuglie si sono concentrate sui veicoli impiegati nel trasporto di generi alimentari, riscontrando alcune irregolarità e staccando sanzioni.

Un autocarro adibito a frigo per trasporto alimentari è stato fermato quando il conducente, un cittadino di origine egiziana, è stato notato mentre usava lo smartphone alla guida. Gli operatori hanno ispezionato la cella refrigerata e il suo contenuto, rendendosi immediatamente conto che la temperatura richiesta per il trasporto degli alimentari “freschi” presenti nel vano di carico, che dovrebbe rimanere tra zero e 4 gradi, era invece ben più alta.

L’impianto di refrigerazione una volta messo in funzione, segnalava una temperatura di 21 centigradi all’interno della cella, e i due operatori del Servizio di Igiene degli Alimenti della Asl 3 genovese giunti sul posto hanno certificato una temperatura interna per i latticini tra 15 e 17 gradi, dichiarandoli non più idonei al consumo. La merce non più idonea è stata sequestrata per la successiva distruzione e il veicolo sottoposto a fermo, mentre il conducente è stato sanzionato per il mancato rispetto delle normative in materia di trasporto delle sostanze alimentari e ai sensi del Codice della Strada e per l’uso del telefono alla guida.

Nella seconda giornata di attività, tra i vari controlli effettuati, è stato sottoposto ad accertamenti un autocarro che, all’interno della cella refrigerata, trasportava sostanze alimentari di natura diversa (pane, vegetali, latticini, carni e prodotti surgelati) che prevedono, invece, un trasporto separato ed in regime di temperatura diversa. Dopo aver verificato che l’impianto refrigerante non era attivo e che la temperatura interna della cella risultava di 15 gradi centigradi, il personale medico ha riscontrato irregolarità nella conservazione degli alimenti verificandone, per alcuni, la compromissione. Sono state inoltre rilevate sanzioni per alcune inefficienze presentate dal veicolo, per le irregolarità riscontrate nel trasporto degli alimentari e nella documentazione relativa all’iscrizione all’albo degli autotrasportatori.