L’assessora Lorenza Rosso confermata nel cda di Stazioni Marittime, i dubbi dei rossoverdi

Genova. La lista Rossoverde in consiglio comunale a Genova avanza perplessità sulla regolarità e sull’opportunità della scelta del Comune di designare ancora l’assessora al Sociale Lorenza Rosso nel cda di Stazioni Marittime spa.

“Abbiamo saputo della nomina tramite delibera del sindaco di mercoledì 15 maggio e abbiamo immediatamente depositato un’interrogazione a risposta scritta affinché ci vengano chiariti tutti i dubbi in merito, dal momento che dal documento trasmesso emerge, tra le altre cose, che la domanda dell’assessora Rosso è stata presentata oltre la data di scadenza” dichiara il capogruppo dei rossoverdi Filippo Bruzzone.

“Ma non è l’unica perplessità che abbiamo – dice Bruzzone – quanto sarà lo stipendio percepito dall’assessora in questo doppio ruolo? E tramite quale criterio è stata scelta nonostante la domanda sia stata presentata in ritardo?”.

Lorenza Rosso, avvocata, era già nel consiglio di amministrazione della società di gestione della struttura portuale, nel quale siedono rappresentanti di enti pubblici e privati. L’incarico, a quanto risulta dai documenti di Stazioni Marittime, è a titolo gratuito.

Ma la lista Rossoverde ne fa una questione di opportunità: “Non dovremmo essere noi a ricordare al sindaco che in questo momento estremamente delicato è ancora più centrale la trasparenza dell’azione politica – conclude il consigliere Bruzzone, membro di Linea Condivisa – ma sicuramente è compito nostro in quanto eletti dalla cittadinanza monitorare l’operato della giunta e chiedere spiegazioni”.