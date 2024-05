L’appello di Federica, la ragazza di Recco che lotta con la sindrome di Lyme: “Raccogliete fondi per me”

Recco. Federica Monte è una ragazza di 25 anni di Recco. Da quando ha 17 anni soffre della sindrome di Lyme cronica, una grave malattia causata dal morso di una zecca.

La storia di Federica, grazie anche ai social è stata e continua ad essere molto seguita, fin dal 2021, quando la ragazza lanciò una raccolta fondi su GoFundMe, per sostenere le cure mediche in Polonia.

“Sono affetta da sindrome di Lyme cronica diagnosticata tardivamente e da poco tempo, dopo anni di calvario in cui purtroppo nessuno ha capito cosa avessi. Una delle conseguenze neurologiche e cardiologiche del Lyme non diagnosticato in tempo, che non mi permette più di camminare” scriveva Federica.

La generosità che non si è mai arrestata per Federica, tanto che negli anni sono stati donati oltre 94mila euro, in parte già utilizzati per le varie terapie, come racconta la stessa Federica che continua però ad avere bisogno di cure lunghe e costose, per questo la raccolta fondi è ancora attiva.

Tra gli aggiornamenti ora la giovane fa sapere che sta aspettando di eseguire la seconda e terza dialisi e che dovrà continuare ancora la sua battaglia, per questo oltre a ringraziare tutti i donatori che la stanno sostenendo nelle spese per la malattia cronica, lancia anche un appello: “Se qualcuno ha la possibilità di organizzare eventi o serate benefiche in favore alla mia battaglia per poter continuare queste cure così costose e rivedere un po’ di luce in questo inferno”.

Per chi volesse contribuire la raccolta fondi è raggiungibile al seguente link: https://www.gofundme.com/f/federica-cerco-fondi-per-la-mia-sindrome-di-lyme