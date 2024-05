La squadra Pesto University dell’Unige vince il campionato europeo del videogioco Rocket League

Genova. L’Università degli Studi di Genova è stata proclamata campione europeo Ue Masters del videogioco Rocket League. Pesto University, così si chiama la squadra, si è aggiudicata il titolo di campione dopo aver sconfitto gli avversari nella gran finale europea.



La squadra universitaria ha sconfitto gli avversari dell’Università tedesca Dr. Buhmann Schule & Akademie agli University Esports Masters, la principale competizione di videogiochi tra le università di tutta Europa.

University Esports Masters rappresenta la fine della stagione di University Esports, un progetto globale che mira, tra l’altro, a mostrare agli studenti le opportunità di lavoro nell’industria degli esports e del gaming. I videogiochi rappresentano una porta d’accesso al mercato del lavoro per i giovani: l’86% dei lavoratori nel settore ha meno di 36 anni.

La squadra italiana ha ottenuto una clamorosa vittoria con il punteggio di 4-1 nella partita contro la squadra tedesca della Dr. Buhmann Schule & Akademie di Hannover. In questo modo, i membri del team Pesto University hanno potuto mettere la ciliegina sulla torta sul loro passaggio agli Ue Masters del 2024, in cui la squadra ha mostrato un dominio assoluto dalle qualificazioni, tenutesi in aprile, alla finale in cui sono stati proclamati campioni.

La gran finale di Rocket League poteva essere seguita in diretta sul canale Twitch ufficiale di Ue Masters (twitch.tv/uemasters).

Ue Masters, supportato da Riot Games, rappresenta l’atto conclusivo della stagione University Esports, un programma globale presente in 26 paesi di quattro continenti e che coinvolge più di 100.000 studenti e di 2.000 università.

Attraverso University Esports, gli studenti delle università di tutta Italia possono conoscere e scoprire tutte le possibilità offerte dall’industria degli esports e dei videogiochi, che racchiude una diversità di profili professionali sconosciuta alla maggior parte della società.

Esperti di comunicazione e marketing, fisioterapisti, nutrizionisti o psicologi sono alcune delle posizioni richieste nel mercato del lavoro dei videogiochi. Secondo uno studio di Iidea (Associazione Italiana Intrattenimento Digitale Interattivo) con dati aggiornati al 2022, l’86% dei dipendenti del settore videoludico in Italia ha meno di 36 anni.

Il portale statistico Statista indica che l’industria dei videogiochi in Italia registrerà un fatturato di 2.242 milioni di euro nel 2024 e crescerà fino a raggiungere un fatturato annuo di 2.978 milioni di euro entro il 2027.