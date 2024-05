Studio

“La sicurezza sulle strade al crocevia della legalità”, il convegno dell’autotrasporto genovese

L’autotrasporto genovese lancia la sfida sull’interazione fra infortuni, formazione, contrattualistica, portualità: il 30 maggio prossimo confronto in Sala Camera di Commercio in Via Garibaldi a Genova