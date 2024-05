La Rappresentativa Provinciale Under 14 di Genova, si aggiudica il ‘Torneo delle Province’

Genova. La Rappresentativa Provinciale Under 14 di Genova supera (5-0, doppietta di Calabrò, Hila, Panasia, Saraceni) i pari età di Savona e con una giornata di anticipo, si aggiudica, con merito, il ‘Torneo delle Province’.

Palleggio, corsa, unità d’intenti, ricerca dell’ampiezza in fase offensiva, attenzione nella fase di non possesso palla: i ragazzi di mister Joscka Bonaldi giocano un’ottima partita, mettendo in difficoltà Savona (campione uscente), che fa harakiri, rimanendo in dieci, nei minuti iniziali del match, per una parola di troppo di un suo giocatore nei confronti del direttore di gara.

“E’ la vittoria di un gruppo coeso – afferma mister Bonaldi – grande atteggiamento e voglia di lavorare, ottima qualità tecnica, auguro loro un futuro calcistico importante e ricco di soddisfazioni.

Gli Under 14 di Genova alzeranno il trofeo sabato 8 giugno, nel raduno finale della manifestazione, che si giocherà, come lo scorso anno a Ronco Scrivia.

L’intervista a mister Bonaldi

La panchina di Genova

La panchina di Savona

Genova

Savona

La terna arbitrale