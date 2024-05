La proposta di Sansa: “Via il maxischermo dal palazzo della Regione, è il simbolo del totismo”

Genova. Eliminare il maxischermo dalla facciata del palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari in quanto “simbolo del totismo”, dato che “il totismo è finito”. È la proposta avanzata dal consigliere regionale Ferruccio Sansa sui propri profili social.

“Centinaia di migliaia di euro spesi per fare propaganda al sovrano e nascondere la scomoda verità, la disoccupazione, gli ospedali che vanno a pezzi, le Autostrade bloccate – accusa Sansa -. Un simbolo perché Toti ha voluto proiettare i suoi messaggi politici di parte sul palazzo delle istituzioni che è di tutti: l’addio a Berlusconi, tanto per dirne una”.

“Quello schermo – prosegue il consigliere d’opposizione – è davvero l’essenza del sistema di potere di Toti e del suo messaggio. Il totismo che, invece di nascondere i suoi aspetti e i legami più discutibili, li esibiva e ostentava. Proprio come quel maxi schermo realizzato da Iren. La società partecipata dagli enti locali dove Toti e Marco Bucci hanno messo alla guida Paolo Emilio Signorini con un contratto da 457mila euro l’anno (così dice il sito). Dove è approdato anche Pietro Paolo Giampellegrini, il fedelissimo di Toti che come segretario della Regione Liguria ha uno stipendio di circa 300mila euro l’anno. Più del presidente Sergio Mattarella. Sempre Iren che aveva dato una consulenza da 200mila euro a Mauro Vianello, il trasversale ambasciatore del totismo in porto. Ecco cosa rappresenta quel maxi schermo, una visione del potere che speriamo sia finita”.

A replicargli è la Lista Toti: “Caro Sansa, capiamo che ti dia fastidio il fatto che la Liguria sia stata finalmente illuminata. Ma non ce la farai a spegnerla, a renderla nuovamente triste e uggiosa. È semmai la tua fobia per il ledwall di piazza De Ferrari, questa sì, ad essere simbolo del sansismo, del sinistrismo che per decenni ha avvolto questa regione”.

“L’unica attenuante che possiamo concedere al consigliere cui dobbiamo gratitudine per aver portato la sinistra ligure al suo minimo storico, seppur nella convinzione che continuando così possa anche battere il proprio record, è la comprensione per il fatto che il ledwall gli deve aver fatto prendere l’ennesimo abbaglio, portandolo a schiantarsi con le sue stesse gambe. Sansa, nella sua furia giustizialista a prescindere, emette una condanna preventiva anche a carico di chi, come Mauro Vianello, certo non può essere definito ambasciatore del totismo. In porto, semmai ha rappresentato e ci ha portato quel partito che oggi firma insieme a Sansa la richiesta di dimissioni di Toti. Purtroppo sembra che sia la posizione politica di Sansa ad assomigliare sempre più alle lucine del ledwall. A intermittenza”, conclude la Lista Toti.