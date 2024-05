La polizia locale salva un piccolo airone intrappolato in un’aiuola a Sestri ponente

Genova. Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Polizia Locale della pattuglia Decoro del Distretto VI – Unità Territoriale Ponente sono intervenuti a Sestri Ponente, su segnalazione di un cittadino, in soccorso di un pullo di airone, finito in una aiuola, che non riusciva più a muoversi.

Probabilmente, il pullo era finito a terra durante uno dei primi tentativi di volo, ma nel poco spazio dell’aiuola non era più riuscito a muoversi e a spiccare un nuovo volo. Ad accorgersi del piccolo airone, sofferente ed impaurito, è stato un cittadino che ha prontamente chiamato la Polizia Locale per soccorrerlo.

Gli agenti intervenuti sono riusciti a riporre il pullo in una scatola di cartone con grandi fori, per poterlo trasportare in sicurezza, e lo hanno consegnato alla sede dell’Enpa più vicina, dove gli sono state fornite tutte le cure del caso.