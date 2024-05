La nuova fregata della Marina Militare “salpa” su una chiatta: ora inizierà le prove in mare

Riva Trigoso. Tra gli sguardi stupiti e curioso dei numerosi bagnanti che in questa giornata di quasi estate hanno affollato la spiaggia di Riva Trigoso, questa mattina la dodicesima fregata missilistica multiruolo (FREMM), la Emilio Bianchi, ha lasciato lo stabilimento di Fincantieri.

Con i suoi 149 metri di lunghezza e un peso di 6.500 tonnellate, la Emilio Bianchi rappresenta un’eccellenza dell’ingegneria navale militare italiana. La sua manovra di imbarco sulla chiatta Atlante, la stessa che nel 1989 ospitò il leggendario concerto dei Pink Floyd a Venezia, inizialmente prevista per sabato, è stata anticipata ad oggi per evitare il peggioramento meteo-marino previsto nelle prossime ore.

La Emilio Bianchi – il nome è un tributo al palombaro italiano artefice di missioni di sabotaggio durante la Seconda Guerra Mondiale, come l’attacco al porto di Gilbilterra e il blitz contro le navi inglesi alla fonda nel porto di Alessandria d’Egitto (missione per la quale fu insignito della medaglia d’oro al valore militare) – è l’ultima di una serie di 10 FREMM commissionate dalla Marina Militare Italiana nell’ambito della cooperazione internazionale italo-francese. Queste moderne navi, dotate di tecnologie all’avanguardia, sono in grado di svolgere molteplici compiti, dalla lotta antisommersa alla difesa missilistica, dal pattugliamento marittimo al supporto alle operazioni di soccorso.

Domani la nave raggiungerà il cantiere del Muggiano alla Spezia, dove inizierà le prove a mare. La sua entrata in servizio, prevista per il 2025, rafforzerà ulteriormente la flotta italiana, oggi chiamata a nuove missioni non solo a difesa del territorio nazionale.

Foto di Franco Lena