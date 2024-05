La “Mille Miglia” il 12 giugno a Genova: ecco dove passa e le modifiche alla viabilità

Genova. Si avvicina l’appuntamento con la Mille Miglia, la gara di regolarità storica che per la prima volta toccherà anche Genova, dove gli equipaggi delle spettacolari auto d’epoca sosteranno per il pranzo. L’appuntamento è fissato per mercoledì 12 giugno.

Cuore della manifestazione sarà, come accaduto di recente per la quinta tappa del Giro d’Italia, la centralissima piazza della Vittoria. Il Comune di Genova ha emesso un’ordinanza che prescrive il divieto di transito e di sosta nel viale monte dalle 6.00 alle 20.00 di mercoledì 12 giugno e comunque fino a cessate esigenze. Per gli inadempienti è prevista la sanzione accessoria della rimozione forzata.

Saranno più di 400 le vetture storiche che si potranno ammirare tra il fronte del porto e corso Italia. La manifestazione si inserisce nel palinsesto generale degli eventi di Genova Capitale Europea dello Sport 2024.

L’edizione 2024 della Freccia Rossa partirà da Brescia martedì 11 giugno e passerà da Bergamo, Novara e Vercelli prima di giungere a Torino per il primo traguardo di tappa. Il secondo giorno il convoglio inizierà la discesa verso sud scollinando le Langhe e attraversando il centro di Acqui Terme per poi fare rotta a Genova, novità assoluta di quest’anno, attraversando il passo del Faiallo. Dopo il pranzo, continuando sulla costa tirrenica, la gara arriverà fino a Viareggio.

La terza tappa, come da tradizione, vedrà la discesa verso la Capitale: la corsa virerà verso l’entroterra passando da Lucca fino al break del pranzo a Castiglione della Pescaia. Nel pomeriggio l’ingresso nel Lazio con il passaggio per Marta, Viterbo e Ronciglione e la conclusione a Roma in via Veneto.