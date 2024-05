La Liguria al Salone del Libro, a Torino l’omaggio al Fantozzi di Paolo Villaggio

Torino. Regione Liguria al Salone internazionale del Libro di Torino è Cantautorato, Poesia, ma anche Comicità. Patria di Gilberto Govi, lo è anche di Paolo Villaggio, autore e interprete del ragioniere più famoso d’Italia. In occasione della messa in scena di ‘Fantozzi. Una tragedia’ per il Teatro Nazionale di Genova, con l’attore Gianni Fantoni e la regia di Davide Livermore, la Liguria ha portato a Torino un incontro per celebrare Paolo Villaggio attraverso il suo personaggio più celebre. Dal palcoscenico alle pagine, perché Fantozzi è anche il protagonista di ‘Operazione Fantozzi’ (Sagoma) di Gianni Fantoni.

Nella Sala Ambra del Lingotto, la figlia Elisabetta Villaggio, insieme a Enzo Paci, Gianni Fantoni e Maria Paola Pierini, hanno dialogato intorno al ruolo che il genere comico ha avuto nella storia ligure e di come questo abbia influenzato sia il teatro che il cinema nazionale.

Terza giornata di manifestazione anche nella “Sala Liguria”, dove il panel dedicato al pop della “Liguria in musica” ha coinvolto il pubblico al ritmo delle canzoni de I Trilli, di Sandro Giacobbe e Marina Peroni. Oltre alla narrativa contemporanea, lo spazio della Regione ospite della XXXVI edizione del Salone ha accolto anche la “Liguria dello Sport” per parlare del primo scudetto del Campionato di calcio italiano vinto dal Genoa proprio a Torino.

Gli eventi della “Sala Liguria” riprenderanno domani, domenica 12 maggio, con appuntamenti non-stop dalle 10.30 alle 19.30: narrativa, agroalimentare e cucina tradizionale – uno dei generi al momento più venduti – e ancora storia di uno dei borghi più amati, Portofino, e Medioevo genovese per ripercorrere gli antichi legami tra Liguria e Piemonte.