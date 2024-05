La Fondazione Accademia Marina Mercantile in missione a New York

New York. La Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, con una delegazione guidata dalla direttrice generale Paola Vidotto, ha fatto visita a diverse realtà marittime degli Stati Uniti grazie alla partecipazione all’undicesima missione a New York dell’International Propeller Clubs Italy.

Tre giorni di incontri con realtà omologhe, come la United States Merchant Marine Academy e la Suny (“The State University of New York”) per allacciare nuovi rapporti internazionali, mettendo al centro del dialogo il futuro del lavoro nell’ambito dei porti e dei trasporti.

Tra gli enti e le rappresentanze incontrate nella tre giorni di viaggio, anche Msc Usa e la New York Port Authority. Paola Vidotto dichiara: “Questa esperienza ci porta in una nuova dimensione di network internazionale, aprendo la strada anche a future collaborazioni sempre più prolifiche e di alto livello, che sapranno ottimamente inserirsi negli spazi della nostra futura sede, nel cuore del porto di Genova”.

L’Accademia Italiana della Marina Mercantile, nata nel 2005 e riconosciuta come Fondazione ITS nel 2011 con la denominazione di “Fondazione Istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile – Settori trasporti marittimi e pesca”, è un’istituzione che rilascia titoli del Ministero dell’Istruzione nell’ambito dell’Istruzione terziaria non universitaria. Negli ultimi anni, proprio per dare ulteriori risposte al mondo della logistica, l’Accademia ha ampliato i suoi orizzonti formativi creando nuovi corsi Its in partnership con aziende leader del settore ferroviario, della logistica intermodale, dell’ambito portuale e dei terminal container, con un tasso di occupazione post diploma di circa il 95% in media.