La commissione antimafia chiede le carte di Genova della maxi-inchiesta, Colosimo: “Sentiremo i procuratori”

Genova. “Entro la fine del mese ascolteremo i procuratori di Genova e della Spezia Abbiamo calendarizzato le audizioni”, lo ha detto la presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo oggi a Palermo, dove ha partecipato a un convegno su mafia e antimafia. Come riporta la Adnkronos, Colosimo spiega: “Io ho chiesto tutte le carte di Genova esattamente come ho chiesto quelle di Bari, Palermo e le altre. Ho iniziato un filone di indagine che riguarda tutte le realtà che in questi mesi sono state toccate da indagini di corruzione e voto di scambio o rapporti tra la criminalità organizzata e la pubbliche amministrazioni”.

La presidente della Commissione, che chiamerà come auditi Nicola Piacente e Antonio Patrono, procuratori capo a Genova e alla Spezia conclude: “Perché noi vogliamo dare al parlamento una fotografia dell’attuale modalità di infiltrazione della criminalità organizzata nelle pubbliche amministrazioni”.

CAROZZI, CINQUE ORE CON I PM: “VOTAI SECONDO COSCIENZA”

“Ho scritto di porto per anni, come posso essere sorpreso?”. Cinque ore di interrogatorio e solo una battuta con i cronisti all’uscita dagli uffici della procura. Giorgio Carozzi, ex giornalista genovese e membro del comitato di gestione dell’autorità portuale di Genova (designato dal Comune) è stato ascoltato a lungo dai pm come teste nella maxi-inchiesta per corruzione.

Secondo quanto trapelato inizialmente da ambienti della procura, Carozzi non avrebbe smentito le ipotesi dei pm e quindi avrebbe confermato di aver subito pressioni per cambiare idea e votare a favore di una concessione trentennale del Terminal Rinfuse al gruppo Spinelli. Indiscrezioni che, nel giro di poche ore, sono state smentite dal diretto interessato con una dichiarazione all’Ansa:

“Ho votato in scienza e coscienza in base a cinque considerazioni che ho fatto, nessuno mi ha fatto pressioni, se c’è qualcun altro che le ha fatte a qualcuno non era un problema mio”, ha dichiarato. “Non posso dire nulla di quello che ho detto ai pm – ha spiegato – dico che dagli atti emergono ricostruzioni approssimative“.

Dalle intercettazioni e dalle carte, come emerso nei giorni scorsi, tali pressioni sarebbero arrivate anche dal sindaco di Genova Marco Bucci che, ricordiamo, non è indagato. Inizialmente il membro del board portuale era contrario al via libera ma nel giro di un mese aveva cambiato idea. Con lui anche Andrea La Mattina, che nel board rappresentava la Regione, e che dovrebbe essere sentito la prossima settimana. Chi era rimasto fermo nella propria posizione era invece Rino Canavese.

BUCCI E TOTI VOGLIONO ESSERE ASCOLTATI DALLA PROCURA

Su questo e altri episodi lo stesso sindaco di Genova Bucci ha manifestato formalmente la disponibilità a essere ascoltato dagli inquirenti ma al momento non c’è una data stabilita per la convocazione. E anzi ieri il procuratore capo Nicola Piacente ha chiarito che i tempi potrebbero essere lunghi o comunque commisurati alla necessità dei pm di analizzare il materiale.

CASO SPINELLI JR. I PM RIASCOLTERANNO LA FRASE DEI “FINANZIAMENTI ILLECITI”

I pubblici ministeri, peraltro, saranno impegnati anche a riascoltare – forse già lunedì – la registrazione dell’interrogatorio di Roberto Spinelli, figlio di Aldo, per chiarire una volta per tutte il “giallo” delle parole trascritte come “finanziamenti illeciti” e riferite a Giovanni Toti. Spinelli Jr ha sostenuto di “ricordare chiaramente di aver detto finanziamenti leciti” e che il termine sia stato scritto erroneamente da chi ha redatto il verbale dell’interrogatorio di garanzia. Ad ogni modo, il contenuto di quella frase, non cambia il quadro per l’imputazione di corruzione nei confronti del presidente della Regione sospeso e al momento ai domiciliari. Il governatore attende di essere riascoltato dai pm e al momento non ricorrerà al Riesame.

VIANELLO CHIEDE IL RIESAME

Chi ha presentato ricorso al tribunale del Riesame per contestare la misura interdittiva (nel suo caso il divieto di esercitare l’attività professionale) è Mauro Vianello, presidente della società portuale Santa Barbara e di Ente Bacini, sentito nei giorni scorsi dalla gip.

La prossima settimana entreranno nel vivo, prima con le copie forensi e poi con l’analisi vera e propria, gli accertamenti tecnici irripetibili sui device informatici degli indagati: smartphone, pc, tablet o orologi digitali. I primi saranno quelli del governatore Toti.