Indagini strutturali sotto il cavalcavia della A7: limitazioni della viabilità a Sampierdarena

Genova. In Valpolcevera, per indagini strutturali presso il sottovia di cavalcavia autostradale, fino al 17 maggio – nella fascia oraria notturna 21 – 5, in questi segmenti stradali sono istituiti:

via Mercati Generali – tratto tra lungotorrente Secca e sottovia autostradale

divieto di circolazione veicolare e pedonale

via Mercati Generali – tratto tra via Morego e sottovia autostradale

doppio senso di circolazione per frontisti titolari di autorizzazione al passo carrabile limite di velocità di 30 km/h

via Sardorella – da civ. 55 a civ. 49 (Amiu)

senso unico alternato di circolazione veicolare, regolato da movieri limite di velocità di 30 km/h divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti

via Sardorella – da civ. 49 a rotonda Bertelli

doppio senso di circolazione limite di velocità di 30 km/h divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti.

Nell’ area saranno presenti movieri per agevolare il transito veicolare e pedonale all’intersezioni con rotonda Bertelli e ponte Ciai.