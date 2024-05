Incidenti, guasti e cantieri: dieci chilometri di code sulle autostrade genovesi

Genova. Mattinata di ordinario caos sulle autostrade genovesi dove, dopo il mega ponte di Primavera, è tornato il traffico dei pendolari e dei mezzi diretti in porto, insieme ai cantieri di manutenzione straordinaria di gallerie e viadotti. Oltre a ciò si sono verificati incidenti e guasti, che hanno letteralmente messo in ginocchio la viabilità.

Il primo episodio è capitato presso il casello di Pra’, dove un tir è andato a finire contro lo sparti traffico dello svincolo nella tratta in direzione di Ventimiglia. La conseguenza principale è stato il traffico bloccato e lunghissime code sulla A10 tra Genova Aeroporto e appunto Pra’.

Situazione altrettanto “tragica” sulla A26, dove si sarebbe verificato un guasto ad un mezzo al momento non meglio specificato, che di fatto ha bloccato la corsia in direzione nord, proprio nel tratto in cui insiste un bypass e lo scambio di carreggiata con una corsia per senso di marcia.