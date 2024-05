Incidente tra due auto in A26, traffico in tilt: code chilometriche in entrambe le direzioni

Genova. Mattinata critica sull’autostrada A26 a causa di un incidente tra due auto nella galleria Roccadarme, nel tratto tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce, nei primi metri di territorio piemontese.

È successo poco dopo le 10.00 nei pressi di uno scambio di carreggiata. Sul posto il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Gravi le conseguenze sul traffico, rimasto a lungo bloccato. Al momento ci sono 7 chilometri di coda in direzione Nord e altri 5 chilometri in direzione Genova. Autostrade consiglia a chi viaggia verso Milano di percorrere in alternativa la A7 Serravalle-Genova. La situazione è tornata alla normalità nel primo pomeriggio.

Nell’impatto sono rimaste lievemente ferite due persone, trasportate in codice giallo per accertamenti all’ospedale Evangelico di Voltri. Oltre all’automedica Golf 5 del 118 di Genova sono intervenute le ambulanze della Croce Verde di Mele e della Croce Rossa di Masone.