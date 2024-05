Genova. Il giudice Monica Parentini ha assolto l’autista del bus che il 18 novembre 2021 in via dei Mille a Sturla travolse e uccise Teresa Cavallero, la 36enne medico anestesista dell’ospedale Galliera. Per la morte della donna due anni fa aveva patteggiato la pena di due anni il ciclista che provocò l’incidente.

Quel giorno Cavallero si stava dirigendo verso il centro per andare al lavoro, seguita dal bus. In direzione opposta procedeva il ciclista che per superare una fila di auto aveva invaso la corsia opposta. L’uomo, Gabriele Tarsia Incuria, secondo i rilievi fatti dalla sezione infortunistica della polizia locale, procedeva a forte velocità sulla sua bici, circa 30 km/h. Aveva preso frontalmente lo scooter di Cavallero che era stata sbalzata ed era finita sotto il bus che stava sopraggiungendo.

Sia Incuria (difeso dall’avvocato Michele Ciravegna) sia l’autista del bus, Daniele Durante (difeso dall’avvocato Luca Rinaldi erano stati indagati per omicidio stradale. In un primo tempo il ciclista era stato accusato anche di omissione di soccorso ma gli accertamenti avevano dimostrato che non era fuggito: era stato trovato e identificato a poca distanza dal luogo del tragico schianto.

Nel novembre 2022 il ciclista, dopo aver risarcito i famigliari della vittima, aveva patteggiato la pena di 2 anni davanti al gip Riccardo Ghio con la condizionale e l’obbligo di svolgere 200 ore di attività non retribuita presso il circolo Amici della Bicicletta.

L’autista del bus invece ha scelto la via del dibattimento. La sentenza di assoluzione è stata pronunciata venerdì.

guarda tutte le foto 17



Incidente mortale in via dei Mille, scooter finisce contro un bus: vittima una donna di 35 anni

Anche il questo caso è stato versato un risarcimento alla famiglia, assistita dall’avvocato Chiara Antola, a cui ha provveduto l’azienda Amt. Le motivazioni della sentenza saranno depositate tra 60 giorni.