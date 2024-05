Incidente in corso Europa, minivan si ribalta su un fianco: sette feriti di cui sei bambini

Genova. Sette feriti di cui sei bambini: è il bilancio di un incidente avvenuto poco prima delle 16.00 in corso Europa, all’altezza di via Mosso, dove un minivan è finito ribaltata su un fianco.

Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, ma dalle prime informazioni sembra che il conducente abbia perso il controllo a causa di un malore.

L’impatto è avvenuto all’altezza di via Mosso e probabilmente la vettura ha urtato la pensilina del bus a centro strada, motivo per cui ha terminato la corsa su un lato.

Sul posto sono intervenute, oltre all’automedica del 118 di Genova, le ambulanze della Nuova Volontari San Fruttuoso, della Croce Bianca di San Desiderio e della Croce Rossa di Apparizione. In totale si registrano sette persone ferite di cui sei bambini, portati all’ospedale Gaslini in codice giallo per accertamenti. Per fortuna nessuno di loro risulta in gravi condizioni.