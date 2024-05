Autostrade, due incidenti a Genova Ovest e in A10: code e rallentamenti verso il capoluogo

Genova. Inizio di giornata difficile per il traffico sul nodo autostradale genovese. A causa di un – per fortuna – modesto incidente avvenuto nei pressi del casello di Genova Ovest, sulla A10 e sulla A7 si stanno verificando diversi chilometri di code e rallentamenti.

L’incidente ha visto il tamponamento tra un’auto e un furgone. L’episodio è avvenuto poco prima delle 8 lungo la rampa che porta allo svincolo con via Cantore, a Sampierdarena, con l’inevitabile ripercussione anche sulla viabilità del casello in uscita.

Nei minuti successivi, in A10, un altro incidente tra Pegli e Pra’: anche in questo caso diversi i chilometri di code – almeno tre – in direzione di Genova.