Incidente a San Martino, anziano investito da un bus in via Lagustena: è grave

Genova. Grave incidente nel pomeriggio in via Lagustena, nel quartiere genovese di San Martino. Un uomo (e non una donna, com’era stato inizialmente comunicato) è stata investita da un autobus ed è finita in codice rosso al San Martino.

È successo verso le 17.30. Sul posto l’automedica del 118, la Croce Gialla e la polizia locale.

Dalle prime informazioni si tratterebbe di una persona anziana, portata con la massima urgenza al vicinissimo pronto soccorso del San Martino.

Ancora da accertare la dinamica dell’investimento. Secondo alcune testimonianze l’uomo stava attraversando lontano dalle strisce pedonali. A stabilire cosa sia accaduto saranno i rilievi del nucleo infortunistica della polizia locale.