Incendio sopra Principe, quattro auto a fuoco: un palazzo rimasto senza corrente

Genova. Incendio questa notte in via Adamo Centurione, sulle alture di Principe. A prendere fuoco, per cause ancora da chiarire, sono state alcune auto parcheggiate.

È successo intorno all’una. Il rogo ha coinvolto in tutto quattro vetture e le fiamme hanno lambito da vicino la facciata di un palazzo.

Sul posto i vigili del fuoco con due squadre che in breve tempo hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area evitando ulteriori danni a cose o persone.

Un condominio vicino, probabilmente a causa del forte calore, è rimasto senza corrente. Sul posto anche i tecnici dell’azienda che gestisce gli impianti per ripristinare la fornitura.