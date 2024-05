Incendio in Aurelia, moto distrutta dalle fiamme: disagi al traffico tra Arenzano e Vesima

Genova. Disagi al traffico questo pomeriggio in Aurelia tra Voltri e Arenzano per un incendio che ha distrutto una piccola moto da cross, subito dopo l’uscita della galleria Tortuga in direzione Genova.

Secondo quanto ricostruito, il mezzo a due ruote è stato abbandonato dal proprietario quando si sono sprigionate le fiamme. Il casco è stato lasciato sull’erba.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che in breve tempo hanno domato il fuoco ed evitato ulteriori conseguenze. La circolazione è rimasta bloccata per diversi minuti in entrambe le direzioni. La polizia locale, una volta terminato l’intervento dei pompieri, ha gestito il traffico.

Non si registrano persone ferite.