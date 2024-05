Incendio in appartamento a Leivi, in fiamme un divano: una persona finisce in ospedale

Leivi. Paura ieri sera in località Rostio, al confine tra i comuni di Chiavari e Leivi, per un incendio scoppiato in una palazzina di via XXV Aprile. Il bilancio è di un ferito lieve.

Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari che hanno rapidamente circoscritto e poi spento le fiamme. Il rogo, da quanto accertato, è partito da un divano e fortunatamente non si è esteso al resto della casa.

All’interno dell’appartamento si trovavano due persone: una di queste è rimasta lievemente ustionata alle mani nel tentativo di spostare il divano che aveva preso fuoco. Medicata sul posto dal personale sanitario di Croce Rossa di Chiavari, Croce Verde di Lavagna e automedica del 118 inviata da Lavagna, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna.

Presenti anche i carabinieri.