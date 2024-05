Il Sipario Strappato di Arenzano ha premiato Pippo Santonastaso, storico attore e cabarettista

Arenzano. Una conclusione speciale per la stagione 2023-2024 del teatro Sipario Strappato di Arenzano: l’ultimo spettacolo in cartellone, sabato 25 maggio, ha infatti visto la presenza di Pippo Santonastaso e del figlio Andrea, in occasione dello Scemo in televisione portato in scena dalla compagnia Andrej.

Nel corso dello spettacolo, Andrea Santonastaso, attore, figlio (e nipote) di attore, ha raccontato la carriera luminosa di due monumenti dello spettacolo comico del nostro Paese: Pippo e Mario.

Accanto ad Andrea, il padre Pippo che al termine della serata ha ricevuto il “Premio Sipario Strappato” alla carriera (e uno speciale omaggio per il suo 88esimo compleanno, proprio il 25 maggio).

Sul palco, in occasione della premiazione, dopo la standing ovation del pubblico, il direttore artistico del Sipario Strappato Sara Damonte, il presidente del Sipario Strappato Lazzaro Calcagno e l’assessore alla Cultura del Comune di Arenzano Davide Oliveri.

“È stata una serata bellissima – commenta Damonte – non c’era modo più bello per chiudere ufficialmente la nostra stagione. Il teatro di Santonastaso è genuino, senza tempo: lui e suo fratello Mario sono stati i precursori di una tipologia di comicità surreale, disincantata e mimica. Andrea ha portato un bellissimo monologo sul concetto di ‘spalla’ nel teatro e nella vita. Insomma una bella serata”.

Gli spettacoli al Sipario Strappato non sono finiti: venerdì 31 maggio torna il festival teatrale regionale Nena Taffarello, organizzato dal teatro arenzanese con il patrocinio del Comune di Arenzano e Fita. La kermesse partirà venerdì sera alle 21 con “Ciaeti” della compagnia Teatralnervi e si concluderà sabato 8 giugno con la premiazione finale.