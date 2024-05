Il Pd lancia i candidati liguri alle europee: “Sarà il primo avviso di sfratto alla giunta Toti”

Genova. Le elezioni europee come “primo avviso di sfratto alla giunta Toti“, per far capire “a chi governa male il Comune e la Regione che il loro tempo di raccontare frottole è finito“. Con questa lettura oggi il Partito Democratico ha presentato nella sede genovese di via XX Settembre i candidati liguri al Parlamento europeo: Brando Benifei, Donatella Alfonso e Lucia Artusi, che non è potuta essere presente.

Un appuntamento, quello dell’8 e 9 giugno, che segnerà una tappa importante anche nel cammino di avvicinamento alle regionali, peraltro già segnato da momenti di tensione interna intorno alla candidatura di Andrea Orlando. Anche per questo l’obiettivo – sottolineato nelle parole di Davide Natale e Simone D’Angelo, rispettivamente segretario regionale e metropolitano del Pd – non è solo Bruxelles, ma pure l’affermazione sul piano locale: “È giusto puntare a essere il primo partito della città, serve un segnale forte: l’alternativa si sta costruendo, a Genova, in Liguria e in Europa”.

“In queste elezioni – spiega Brando Benifei, già capodelegazione del Pd al Parlamento europeo – sono in gioco molte cose importanti per il futuro del nostro territorio. La Liguria ha bisogno di un’Europa che investa di più sull’ambiente, sulle infrastrutture, sul lavoro. Noi abbiamo iniziato a cambiarla in questa legislatura, ma abbiamo bisogno che il Pnrr non finisca, che sia uno strumento che continui e che si facciano le scelte giuste per sostenere i territori nelle transizioni in atto: ecologica digitale, sociale. Penso alla Liguria come un laboratorio per per l’Europa, ovviamente se utilizzeremo al meglio le risorse europee che sono a disposizione. Faremo una campagna legata agli interessi della nostra regione e ai valori che ci contraddistinguono. Noi abbiamo un’idea chiara: non vogliamo che le forze neofasciste, neonaziste, che oggi in Europa arrivano a picchiare candidati come è avvenuto in Germania, prendano spazio e forza nelle istituzioni europee”.

Va in discussione l’idea di un’Europa, delle nazioni e dei popoli rispetto a un’Europa dei sovranismi – commenta Donatella Alfonso, consigliera comunale a Tursi -. Io credo che l’Europa dei sovranismi distruggerebbe quelle che possono essere le attività del continente dal punto di vista politico. Credo che l’Europa sia un ombrello per i 27 Paesi membri, un ombrello che riguarda i diritti fondamentali. Questo ombrello comincia a perdere acqua. E allora noi dobbiamo essere quelli che aggiustano l’ombrello, che aggiustano le astine che si sono rotte e cambiano la tela in maniera da essere più forti da essere più forti, anche su una difesa comune. qualcosa che l’Europa non è stata capace per il momento di fare e che in questo momento è fondamentale, proprio perché nessun paese deve trovarsi esposto rispetto a quelle che potrebbero essere delle aggressioni. Nel momento in cui in Italia si parla dell’autonomia differenziata, come potrebbe una regione come la Liguria andare a discutere a Bruxelles le proprie necessità, le proprie aspettative, la difesa dei i propri diritti? È praticamente impossibile”.

Sul candidato alla presidenza della Commissione, rispetto alle voci che ipotizzano una convergenza su Mario Draghi, Benifei ribadisce la linea già chiarita dalla segretaria Elly Schlein: “È stato stabilito con chiarezza che noi non ci alleeremo mai per il governo dell’Europa con forze ultranazionaliste, forze conservatrici come il partito della Meloni e il partito di Salvini a livello europeo. Noi abbiamo un nostro candidato a presidente della commissione, Nicolas Schmit, se vinceremo le elezioni. Ma se non saremo i primi e magari sarà qualche altra famiglia politica a esprimere la presidenza della commissione europea, comunque per noi un limite invalicabile, che invece Ursula von der Leyen ha già valicato, è non lavorare con le forze dell’estrema destra”.

La presentazione dei candidati è stata anche l’occasione per lanciare Europa Prossima, il ciclo di incontri sul territorio organizzati dal Pd Liguria e che, durante tutto il mese di maggio, coinvolgeranno e metteranno a confronto gli iscritti del Partito Democratico di ogni federazione sul territorio con le imprese, le associazioni, i sindacati, dialogando attorno a sei tavoli tematici che ricalcano i sei argomenti del Next Generation Eu: Un green deal europeo; Un Europa pronta per l’era digitale; Un’economia al servizio delle persone; Un Europa più forte nel mondo; Promozione dello stile di vita europeo; Un nuovo slancio per la democrazia europea. Su questi temi si produrranno dei documenti di proposta e di identità politica di profilo europeo che saranno affidati ai candidati liguri e agli eletti del Nord Ovest.

Chi sono i candidati liguri

Brando Benifei è un eurodeputato italiano al suo secondo mandato, relatore del regolamento sull’intelligenza artificiale, in quanto membro della commissione parlamentare Mercato interno e Protezione dei consumatori (Imco). Nella sua attività parlamentare si è occupato anche di occupazione, affari legali e costituzionali. In precedenza, è stato anche Relatore ombra della commissione speciale sull’Intelligenza artificiale nell’era digitale (Aida).

Donatella Alfonso, giornalista – si è occupata di cronaca politica locale e nazionale, cultura, società, ma anche di esteri e geopolitica per La Repubblica e altre testate – è consigliera comunale a Genova nel Gruppo Pd da giugno 2022. Scrittrice e saggista, ha pubblicato volumi su Resistenza, anni ’70, diritti delle donne e, più in generale, le trasformazioni del Novecento a Genova e nella società italiana.

Lucia Artusi, avvocato del foro di Imperia, con una profonda dedizione per la comunità imperiese. È stata per tre anni assessore all’ambiente del Comune di Sanremo, sino al 2022 e ora è membro del Cda della più importante partecipata del comune di Sanremo al casinò di Sanremo.