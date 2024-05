Il lavoro degli immigrati: dalla Liguria rimesse per 312 milioni verso i Paesi d’origine

Genova. Nel 2023 gli immigrati residenti in Liguria hanno inviato al loro Paese d’origine rimesse per 312 milioni di euro, un dato in calo del 4,8% rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dai dati forniti della Banca d’Italia e diffusi dalla Fondazione Leone Moressa.

Le rimesse rappresentano lo strumento principale attraverso cui i migranti internazionali contribuiscono allo sviluppo dei paesi d’origine. Basti pensare che, nei paesi a basso e medio reddito, i fondi inviati dai migranti ai loro cari superano il valore combinato dell’aiuto pubblico allo sviluppo (Aps) e degli investimenti diretti esteri. Secondo i dati forniti dalla Banca d’Italia, nel 2023 sono stati inviati dall’Italia 8,2 miliardi, in lieve diminuzione rispetto al 2021 e 2022. Considerando le rimesse “invisibili” (es. contanti consegnati a mano, invio di regali, ricariche telefoniche) 1, il volume complessivo delle rimesse potrebbe oscillare tra 9,4 e 11,9 miliardi.

A livello nazionale il Bangladesh si conferma la prima destinazione con quasi 1,2 miliardi di euro, pari al 14,3% del totale. Il dato regionale non è disponibile, ma è probabile che la Liguria si collochi in linea, visto il peso specifico molto alto di questi lavoratori sul settore della cantieristica navale, a sua volta trainante per l’economia locale. Seguono Pakistan e Filippine.

Le rimesse inviate dalla Liguria rappresentano il 3,8% a livello nazionale. Nonostante il calo registrato nell’ultimo anno, negli ultimi dieci anni il valore è cresciuto del 40,9% nella nostra regione (anche se ci sono expoloit più marcati, come il Friuli Venezia Giulia +88,7% e il Trentino Alto Adige +111,4%).

Dalla provincia di Genova l’anno scorso sono usciti 172 milioni di euro, pari al 2,1% del totale nazionale. Anche questo è un dato in calo rispetto al 2022 (-6,4%) mentre rispetto al 2013 si registra una crescita del +28,8%. Guardando alla sola Liguria, le rimesse da Genova rappresentano il 54,9% del totale regionale. Seguono La Spezia con 56 milioni (17,8%), Imperia con 43 milioni (13,9%) e Savona con 42 milioni (13,3%). La provincia spezzina è l’unica ad aver segnato una crescita molto importante negli ultimi dieci anni (+112,9%) e ad aver eguagliato il valore dell’anno precedente, senza mostrare una diminuzione.

Nell’ultimo anno, a livello nazionale, sono in calo quasi tutti i principali Paesi, ad eccezione di Georgia, India, Sri Lanka, Perù e Tunisia. Negli ultimi dieci anni sono aumentati i flussi verso tutti i principali Paesi, fatta eccezione per Romania (-56,1%) e Brasile (-25,2%).

Confrontando la distribuzione delle rimesse nel 2023 con quella di dieci anni prima, emerge un profondo cambiamento. Nel 2013, quasi un quinto delle rimesse si concentrava verso un solo Paese (la Cina). Nel 2023, invece, si ha una maggiore distribuzione e nessun Paese raggiunge il 15%. La Cina è sostanzialmente scomparsa dai flussi principali (appena 9 milioni nel 2023) e anche la Romania ha subito un calo significativo, essendo oggi solo il sesto Paese.

La disomogeneità dei flussi per nazionalità emerge chiaramente confrontando i valori pro-capite, ovvero il rapporto tra rimesse e popolazione residente per ogni Paese d’origine. In questo caso sono considerati tutti i residenti di ciascuna nazionalità, indipendentemente dalla condizione lavorativa o dall’età. Al 1° gennaio 2023 la popolazione straniera residente in Italia ammonta a 5,1 milioni, per cui il valore pro-capite delle rimesse è di 133 euro mensili.

Osservando le prime 20 comunità straniere presenti in Italia, i valori massimi si registrano tra i cittadini del Bangladesh (558 euro medi pro-capite). Anche Pakistan e Filippine registrano valori superiori a 300 euro mensili pro-capite. Nettamente sotto la media, invece, i Paesi del Nord Africa (Marocco, Tunisia, Egitto) e quelli dell’Est Europa (Moldavia, Ucraina, Romania). In questi casi è facile ipotizzare che vi sia un peso significativo delle cosiddette rimesse “invisibili”. Infine, il valore della Cina, rapportato alla popolazione cinese residente in Italia, evidenzia il paradosso di appena 3 euro mensili inviati mediamente.