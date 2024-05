Il Just Balilla festeggia i 100 anni dall’apertura il 31 maggio con una serata per la Gigi Ghirotti e la Croce Verde di Bogliasco

Genova. Il Balilla (ora Just Balilla), locale di via Cesarea a Genova, festeggia i 100 anni dall’apertura e per il 31 maggio organizza un evento anche a scopo di solidarietà per la Gigi Ghirotti e la Croce Verde di Bogliasco. “Siamo sicuri che il cuore di Genova saprà, ancora una volta, comprendere il significato della parola solidarietà. Perché il grande evento del 31 maggio non sarà solo un momento di divertimento, allegria e condivisione, anche gastronomica, unito ai valori dello sport e all’amore per i colori delle squadre liguri, ma farà da apripista per altre iniziative mirate a tendere una mano a chi è in difficoltà”. Così Paolo Piccolo, titolare di Just Balilla e, a Bogliasco, di Just Peruzzi, definisce le coordinate l’appuntamento di venerdì prossimo, 31 maggio, organizzato in occasione del compleanno dello storico locale di via Cesarea.

Chiuso dal 2019 dopo due sentenze fallimentari e un buco milionario, il Balilla (ora Just Balilla) è rinato grazie a Paolo Piccolo, già titolare di Just Peruzzi, a Bogliasco, che ha accettato la sfida di rilevare il locale di via Cesarea, angolo via Macaggi, e di proiettarlo nel futuro.

Fondato nel 1924 da un marittimo siciliano sbarcato da un lussuoso transatlantico dove lavorava come marinaio che aveva deciso di scegliere la via del commercio, “il Balilla”, da sempre chiamato così, successivamente aveva conosciuto fama e gloria sotto la gestione di Giordano Notari, quando la specialità top era la pànera, eletta a regina degli oltre 50 gusti tra gelati e sorbetti.

Era la golden age delle colazioni e degli aperitivi. Poi il passaggio di mano e l’inizio del declino e la chiusura. Nell’ottobre 2019 il locale era stato messo in vendita dal curatore fallimentare (prezzo base 100 mila euro). Un pezzo di storia di Genova sede, tra l’altro, nel maggio 1991, di alcune scene del film di Damiano Damiani “Faccia d’angelo”, con Remo Girone e l’affascinante figlia di Raquel Welch, Tahnee, rischiava di sparire. Paolo Piccolo assicura al Balilla una seconda vita.

All’inaugurazione, il 6 febbraio 2020, vengono serviti oltre 200 chili di gelato e il locale torna a essere un crocevia di clienti di ogni età. A Just Balilla sia stato appena attribuito il Premio Odone, istituito in ricordo dello storico presidente della Camera di Commercio e colonna dell’Ascom, scomparso un anno fa, assegnato “a chi abbia contribuito a portare innovazione e crescita a Genova e che, per il settore commercio, abbia mantenuto negli anni la propria attività quale vero e proprio presidio del territorio, con grande dedizione e cura verso il proprio lavoro”.

La consegna del riconoscimento avverrà venerdì alle 18.15 da parte del presidente di Confcommercio, Alessandro Cavo.

“Siamo veramente contenti di festeggiare i 100 anni del Balilla, un locale profondamente legato alla ristorazione, alla storia, alla cultura e all’identità della nostra città, di una via che è fondamentale nella zona del quadrilatero – dice Paola Bordilli, assessore al Commercio del Comune di Genova – una festa che sa di Genova, che parla genovese e che ha uno scopo benefico. Anche per questa ragione il Comune ha voluto essere presente e dare il suo supporto e il sostegno all’iniziativa, in un percorso virtuoso in cui il privato cammina con il pubblico”.

“Abbiamo pensato di dare vita a un evento che, a partire dalle 18, animerà tutta la via – spiega Piccolo – con musica, cabaret, dj-set proposti da un parterre di artisti di qualità, dai comici Andrea Di Marco ed Enrique Balbontin a dj Carrara, e la presenza di alcune eccellenze sportive liguri con importanti ex calciatori di Genoa e Sampdoria cui verrà consegnato il Balilla d’Oro (alle 20), prestigioso riconoscimento che, dopo questa prima edizione, auspichiamo possa diventare un appuntamento fisso nel calendario delle manifestazioni genovesi. Ovviamente senza trascurare il rito dell’aperitivo che è sempre stato uno dei must del locale». Poi il focus sulla solidarietà: «L’ingresso è a offerta libera, a partire da 15 euro – chiarisce Piccolo − il ricavato andrà alla Fondazione Gigi Ghirotti, che compie 40 anni di attività, e alla Croce Verde di Bogliasco”. Un evento che, aggiunge il titolare del locale, “è solo una delle iniziative che abbiamo in cantiere per celebrare i 100 anni del Balilla. Vogliamo continuare a portare avanti iniziative di solidarietà a favore dell’Istituto Giannina Gaslini e della Caritas”.