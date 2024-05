Il giorno della nuova diga: tutto pronto per la posa del primo cassone

Genova. A poco più di un anno dalla “posa della prima pietra“, celebrata in pompa magna da tutta la città con tanto di cassoni volanti e megaschermi posizionati in città, oggi è giorno della posa del primo “mattone” di quel grande muro sommerso che sarà la nuova diga di Genova: il primo cassone della nuova foranea, infatti, questo pomeriggio sarà affondato e posizionato sul fondale marino davanti a Sampierdarena, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali.

Una cerimonia che doveva essere uno degli appuntamenti più celebrati dell’anno – visto che si tratta della più grande opera finanziata almeno in parte dal Pnrr – ma che di fatto si svolgerà all’ombra della grande inchiesta della magistratura genovese che ha coinvolto figure di alto profilo istituzionale come il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’ex presidente dell’Autorità di Sistema Portuale genovese Paolo Emilio Signorini, oggi rispettivamente agli arresti in domiciliari e in carcere.

La giornata della diga inizierà alle alle 15.30 coi saluti istituzionali del commissario straordinario dell’Autorità Paolo Piacenza (finito nelle carte dell’inchiesta e oggi indagato per abuso d’ufficio), del sindaco e commissario straordinario per la nuova diga Marco Bucci, del presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana e del viceministro Edoardo Rixi. Poi prende la parola Pietro Salini, amministratore delegato di WeBuild e leader del consorzio PerGenova Breakwater. Alle 16.15 il collegamento streaming dal cantiere in mare per la fase di affondamento del cassone, quindi l’intervento di Claudio Gemme di Fincantieri Infrastructure, presidente del consorzio, e del consigliere delegato Silvio Fascio. Conclusioni affidate, come detto, al vicepremier Matteo Salvini.

Dal punto di vista tecnico si tratterà di calare in mare un parallelepipedo a base trapezoidale alto 22 metri con due basi di 40 metri e largo 25, che verrà adagiato alla profondità di 20 metri. Il terreno sottostante è stato consolidato da 280 colonne di ghiaia lunghe 6 metri. I cassoni, in tutto 93, vengono prefabbricati nell’apposito impianto sulla diga di Vado Ligure e trasportati via mare. Sono composti da un’armatura di ferro e calcestruzzo e sono la componente principale della nuova diga, perché sopra di essi verrà costruito il muro paraonde che permette di proteggere il bacino portuale dalla mareggiate. Per il trasporto dal porto savonese a Genova ci sono volute circa una ventina di ore di navigazione sotto costa.

L’opera ha un valore complessivo di 1,3 miliardi di euro ed è finanziata per 1,223 miliardi con fondi statali tra cui Piano nazionale per gli investimenti complementari, Fondo infrastrutture e legge 56 del 2024. La differenza, pari a 77 milioni di euro, viene coperta con la legge regionale recentemente approvata che autorizza la Regione Liguria a contrarre un mutuo da 57 milioni e 20 milioni a carico dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Ma proprio il presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, nelle scorse settimane ha lanciato l’allarme sulla possibile impennata dei costi legata al risarcimento che andrebbe corrisposto al consorzio Eteria dopo la sentenza del Tar che aveva dichiarato illegittimo l’affidamento a PerGenova.

Anac, in una delibera, aveva contestato l’affidamento dei lavori senza gara al consorzio PerGenova Breakwater guidato da WeBuild senza gara, ma anche le troppe varianti presentate e l’inserimento del progetto nel programma straordinario post crollo del ponte Morandi e quindi in deroga alle leggi e il rischio di pesanti conflitti di interesse. Osservazioni che non producono automaticamente uno stop (e che, anzi, Palazzo San Giorgio ha annunciato di voler impugnare), ma che espongono l’opera al rischio di accertamenti giudiziari: il dossier sarebbe infatti al vaglio della Procura europea.