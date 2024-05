Il derby Genoa-Sampdoria potrebbe tornare in Coppa Italia l’anno prossimo

La stagione 24/25 sarà la terza consecutiva senza derby della Lanterna. “Colpa”, se così si può dire, della retrocessione del Genoa al termine dell’annata 21/22 e di quelle che saranno due annate consecutive in Serie B per la Sampdoria.

Un periodo lungo, visto che da quando il Genoa era tornato nel massimo campionato nel 2006 l’unica stagione senza stracittadina era stata nell’11/12 quando la Samp aveva giocato in serie cadetta dopo la clamorosa retrocessione post qualificazione ai preliminari di Champions dell’anno prima.

Voglia di derby che potrebbe però essere soddisfatta dalla Coppa Italia, in quella che sarebbe un’affascinante sfida da dentro o fuori sul prato del Ferraris.

Il tabellone recentemente pubblicato fa sì che questa possibilità non sia così remota. Il Genoa è accoppiato con la Reggiana. Partita secca a Marassi. In caso di vittoria incontrerebbe la vincente tra il Como e, appunto, la Sampdoria. Per i blucerchiati un impegno più difficile visto che sarà contro una formazione che potrebbe fare un mercato importante visto il recente salto di categoria. Ma la prospettiva di una stracittadina è alquanto allettante.